⚡️⚡️⚡️Егоров пообещал открыть сальдо по ЕНС для юрлиц на следующей неделе

— По ЕНС: на этой и следующей неделе мы открываем личные кабинеты юрлиц, — объявил Даниил Егоров на Петербургском международном экономическом форуме.
Сейчас, по словам Егорова, количество ошибочных платежей снизилось в 11 раз. Исправить из проблем в личных кабинетах осталось визуализацию данных по начислениям.
В невыясненных платежах суммы тоже сильно уменьшились: как сказал глава ФНС, сейчас там уже несколько миллиардов рублей, а не триллион, как было прежде.
— Я абсолютно уверен, что концепция ЕНС верная, неверное исполнение, — заключил Даниил Егоров.
Комментарии8
"Концепция (от лат. conceptio - понимание, система) рассматривается как определенный способ понимания, трактовки какого либо предмета, явления, процесса, основная точка зрения на предмет или явление, руководящая идея для их систематического освещения.
Термин концепция употребляется также для обозначения ведущего замысла, конструктивного принципа в научной, художественной, технической, политической, юридической и других видах деятельности."
Ну тут даже комментировать не охота. Если концепция верная - ее так не испохабишь.
Главный бухгалтер
ну так хоть за это должен кто-то отвечать?
Ирина
Стрелочники уже наверняка назначены.
На следующей неделе? Ага - ага... Какого месяца, какого года?
Бух-оптимист
А во сколько раз снизились ошибочные начисления не сказал.
шо, опять!? (c)