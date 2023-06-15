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ЕНП (единый налоговый платеж)

⚡️⚡️⚡️Егоров пообещал открыть сальдо по ЕНС для юрлиц на следующей неделе

Глава ФНС сообщил, что ошибочные платежи сокращаются, а исправлять проблемы с ЕНС налоговики заканчивают.
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— По ЕНС: на этой и следующей неделе мы открываем личные кабинеты юрлиц, объявил Даниил Егоров на Петербургском международном экономическом форуме.

Сейчас, по словам Егорова, количество ошибочных платежей снизилось в 11 раз. Исправить из проблем в личных кабинетах осталось визуализацию данных по начислениям.

В невыясненных платежах суммы тоже сильно уменьшились: как сказал глава ФНС, сейчас там уже несколько миллиардов рублей, а не триллион, как было прежде.

— Я абсолютно уверен, что концепция ЕНС верная, неверное исполнение, — заключил Даниил Егоров.

Комментарии

8
  • Логотип TETRACONS
    TETRACONS 34 минуты назад

    "Концепция (от лат. conceptio - понимание, система) рассматривается как определенный способ понимания, трактовки какого либо предмета, явления, процесса, основная точка зрения на предмет или явление, руководящая идея для их систематического освещения.

    Термин концепция употребляется также для обозначения ведущего замысла, конструктивного принципа в научной, художественной, технической, политической, юридической и других видах деятельности."

    Ну тут даже комментировать не охота. Если концепция верная - ее так не испохабишь.

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 32 минуты назад

    Главный бухгалтер

    неверное исполнение, — заключил Даниил Егоров.

    ну так хоть за это должен кто-то отвечать?

    • Логотип IriEro
      IriEro 23 минуты назад

      Ирина

      Стрелочники уже наверняка назначены.

  • Логотип Юксон
    Юксон
    21 минуту назад

    На следующей неделе? Ага - ага... Какого месяца, какого года?

  • Логотип Алексей Т
    Алексей Т 19 минут назад

    Бух-оптимист

    А во сколько раз снизились ошибочные начисления не сказал.

  • Логотип Мирам
    Мирам 14 минут назад

    шо, опять!? (c)

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