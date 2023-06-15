⚡️⚡️⚡️Егоров пообещал открыть сальдо по ЕНС для юрлиц на следующей неделе

Глава ФНС сообщил, что ошибочные платежи сокращаются, а исправлять проблемы с ЕНС налоговики заканчивают.

— По ЕНС: на этой и следующей неделе мы открываем личные кабинеты юрлиц, — объявил Даниил Егоров на Петербургском международном экономическом форуме.

Сейчас, по словам Егорова, количество ошибочных платежей снизилось в 11 раз. Исправить из проблем в личных кабинетах осталось визуализацию данных по начислениям.

В невыясненных платежах суммы тоже сильно уменьшились: как сказал глава ФНС, сейчас там уже несколько миллиардов рублей, а не триллион, как было прежде.

— Я абсолютно уверен, что концепция ЕНС верная, неверное исполнение, — заключил Даниил Егоров.