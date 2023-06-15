ФНС считает, что начислять пени по недоимкам на ЕНС не надо до 2024 года

Нынешний порядок неначисления пеней работает до 30 июня. Налоговики уверены, что срок надо продлить.

Особый порядок для пеней устанавливает п.2 Постановления Правительства РФ от 29.03.2023 № 500.

Согласно ему, до 30 июня 2023 года пени на недоимку, возникшую только из-за непредставления уведомлений по ЕНП, не начисляются.

ФНС считает, что для этого порядка надо продлить срок вплоть до 1 января 2024 года.

Проблемы с указанием недостоверной информации о совокупной обязанности в расчетных документах могут привести к начислению пеней на сумму такой обязанности в связи с распределением уплаченных сумм в бюджет, отличных от данных указанных впоследствии плательщиком в соответствующих налоговых декларациях (расчетах).

Такой аргумент приводится в Письме ФНС от 07.06.2023 № ЕД-18-8/1444.

Недавно мы писали, что сама ФНС пока не понимает, как и за что штрафовать из-за ЕНП с 30 июня.