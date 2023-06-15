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Новости ФНС

ФНС считает, что начислять пени по недоимкам на ЕНС не надо до 2024 года

Нынешний порядок неначисления пеней работает до 30 июня. Налоговики уверены, что срок надо продлить.
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Особый порядок для пеней устанавливает п.2 Постановления Правительства РФ от 29.03.2023 № 500.

Согласно ему, до 30 июня 2023 года пени на недоимку, возникшую только из-за непредставления уведомлений по ЕНП, не начисляются.

ФНС считает, что для этого порядка надо продлить срок вплоть до 1 января 2024 года.

Проблемы с указанием недостоверной информации о совокупной обязанности в расчетных документах могут привести к начислению пеней на сумму такой обязанности в связи с распределением уплаченных сумм в бюджет, отличных от данных указанных впоследствии плательщиком в соответствующих налоговых декларациях (расчетах).

Такой аргумент приводится в Письме ФНС от 07.06.2023 № ЕД-18-8/1444.

Недавно мы писали, что сама ФНС пока не понимает, как и за что штрафовать из-за ЕНП с 30 июня.

Комментарии

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  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Недавно мы писали, что сама ФНС пока не понимает, как и за что штрафовать из-за ЕНП с 30 июня.

    прямо удивительно: любой инспектор любого ведомства за пять секунд может придумать как и за что оштрафовать, если вдруг приспичило.

    А в ФНС..... прямо как не родные: даже не знают как и за что

    удивительно....

  • Логотип Natalia_Ars
    Natalia_Ars
    29 минут назад

    А в ФНС..... прямо как не родные: даже не знают как и за что

    Да там бардак полнейший на ЕНС, инспектора  видят. Думаю, судов боятся.

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