⚡️К 2030 году МРОТ должен вырасти в два раза, сказал Путин. А детские пособия не должны зависеть от повышения дохода

МРОТ должен вырасти вдвое, объявил Путин на ПМЭФ.
Это будет дополнительным стимулом для роста зарплат.
— Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна быть дополнительным стимулом к зарплате, — сказал Путин.
Кроме того, президент считает, что пособие на ребенка до 1,5 лет надо выплачивать в течение всего периода, на которое оно назначено, вне зависимости от того, вырос доход получателя при этом или нет.
Наконец, пособия по уходу за инвалидами надо при частичной занятости, а не только при отсутствии заработка.
— А для этого надо закрепить понятие частичная занятость в законе, — сказал президент.
Комментарии1
Главный бухгалтер
нет
после того как МРОТ вырастет вдвое, больше половины работников окажутся с зарплатой МРОТа