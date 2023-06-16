⚡️К 2030 году МРОТ должен вырасти в два раза, сказал Путин. А детские пособия не должны зависеть от повышения дохода

С 1 января 2024 года МРОТ надо проиндексировать на 18,5%, считает президент.

МРОТ должен вырасти вдвое, объявил Путин на ПМЭФ.

Это будет дополнительным стимулом для роста зарплат.

— Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна быть дополнительным стимулом к зарплате, — сказал Путин.

Кроме того, президент считает, что пособие на ребенка до 1,5 лет надо выплачивать в течение всего периода, на которое оно назначено, вне зависимости от того, вырос доход получателя при этом или нет.

Наконец, пособия по уходу за инвалидами надо при частичной занятости, а не только при отсутствии заработка.

— А для этого надо закрепить понятие частичная занятость в законе, — сказал президент.