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⚡️К 2030 году МРОТ должен вырасти в два раза, сказал Путин. А детские пособия не должны зависеть от повышения дохода

С 1 января 2024 года МРОТ надо проиндексировать на 18,5%, считает президент.
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МРОТ должен вырасти вдвое, объявил Путин на ПМЭФ.

Это будет дополнительным стимулом для роста зарплат.

— Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна быть дополнительным стимулом к зарплате, — сказал Путин.

Кроме того, президент считает, что пособие на ребенка до 1,5 лет надо выплачивать в течение всего периода, на которое оно назначено, вне зависимости от того, вырос доход получателя при этом или нет.

Наконец, пособия по уходу за инвалидами надо при частичной занятости, а не только при отсутствии заработка.

— А для этого надо закрепить понятие частичная занятость в законе, — сказал президент.

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 45 минут назад

    Главный бухгалтер

    МРОТ должен вырасти вдвое, объявил Путин на ПМЭФ.

    Это будет дополнительным стимулом для роста зарплат.

    нет

    после того как МРОТ вырастет вдвое, больше половины работников окажутся с зарплатой МРОТа

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