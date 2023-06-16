⚡️⚡️Путин: для малого бизнеса будет переходный режим налогообложения

При переходе со специальных режимов налогообложения налоговая нагрузка на малый бизнес растет, сказал Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
— Для малого бизнеса возникает ситуация, когда мало стимулов расти и переходить в новую весовую категорию, поэтому компании предпочитают прибегать к дроблению бизнеса, чтобы сохранить налоговые льготы. Поэтому нужен льготный, переходный режим налогообложения, — сказал президент.
Правительству нужно представить предложения, как предусмотреть такой режим, в начале 2024 года.
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