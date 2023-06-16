⚡️⚡️Путин: для малого бизнеса будет переходный режим налогообложения

Этот моральный вред. Как его оценить и компенсировать?

На днях услышал склоку двух соседок — одна угрожала второй, что взыщет моральный вред за то, что та заняла ее место на платной парковке. Поругались, пошумели, сели в машины и разъехались. И только вопрос о моральном вреде остался так и не раскрытым. Вот и решил раскрыть. Взыщет?