Дети участников СВО пойдут в садик и школу без очередей

Родные и приемные дети участников специальной операции будут иметь право на первоочередное поступление в детский сад, школу и в оздоровительные лагеря.

Госдума приняла законопроект, который дает право детям участников спецоперации поступить в детский сад или в школу в первоочередном порядке.

Без очередей начнут ходить в детский сад и школу и приемные дети участников СВО.

Предоставляются во внеочередном порядке места в государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту жительства их семей, - сказано в законе.

Также они имеют право в первую очередь попасть в летние оздоровительные лагеря.