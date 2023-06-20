Дети участников СВО пойдут в садик и школу без очередей

Госдума приняла законопроект, который дает право детям участников спецоперации поступить в детский сад или в школу в первоочередном порядке.
Без очередей начнут ходить в детский сад и школу и приемные дети участников СВО.
Предоставляются во внеочередном порядке места в государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту жительства их семей, - сказано в законе.
Также они имеют право в первую очередь попасть в летние оздоровительные лагеря.
Комментарии2
Главный бухгалтер
не про СВО и не касаясь никакой политики
Объясните мне чисто по теме. Вот когда звучат подобные фразы, про таким отдельным без очереди..... Ну вот приходит он, а там уже всё забито. Местов нет. Ну нет, от слова потому что нет - всё что было всё занято.
Это значит что кого-то выбросят? или этот с привилегиями по головам ходить будет?
Нет
И перед ним ещё очередь ...надцать человек таких же с правом внеочередного зачисления.