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Общество

Дети участников СВО пойдут в садик и школу без очередей

Родные и приемные дети участников специальной операции будут иметь право на первоочередное поступление в детский сад, школу и в оздоровительные лагеря.
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Госдума приняла законопроект, который дает право детям участников спецоперации поступить в детский сад или в школу в первоочередном порядке.

Без очередей начнут ходить в детский сад и школу и приемные дети участников СВО.

Предоставляются во внеочередном порядке места в государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту жительства их семей, - сказано в законе.

Также они имеют право в первую очередь попасть в летние оздоровительные лагеря.

Комментарии

2
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 31 минуту назад

    Главный бухгалтер

    не про СВО и не касаясь никакой политики

    Объясните мне чисто по теме. Вот когда звучат подобные фразы, про таким отдельным без очереди..... Ну вот приходит он, а там уже всё забито. Местов нет. Ну нет, от слова потому что нет  - всё что было всё занято.

    Это значит что кого-то выбросят? или этот с привилегиями по головам ходить будет?

    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун 26 минут назад

      Нет

      Ну вот приходит он, а там уже всё забито. Местов нет.

      И перед ним ещё очередь ...надцать человек таких же с правом внеочередного зачисления.

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