Сколько денег вам нужно на мечту? Многие россияне называют цену в 1млн рублей

Специалисты банка «Открытие» расспросили россиян, сколько денег им нужно на осуществление заветной мечты. Итоги исследования цитирует МК.
Каждый десятый опрошенный заявил, что считает свою мечту бесценной.13% россиян сказали, что для её осуществления им хватит от 500 000 до 1 млн рублей.
8% на это нужно от 200 000 до 500 000 рублей, еще 7% уложатся в сумму от 50 000 до 200 000 рублей.
Наконец, 1% россиян признаются, что на осуществление мечты им бы хватило не более 50 000 рублей.
А у вас с этим как, бухгалтеры? О чем вообще мечтаете? Может, это вовсе не купить за деньги :)
Комментарии