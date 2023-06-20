Сколько денег вам нужно на мечту? Многие россияне называют цену в 1млн рублей

58% россиян зарабатывали деньги в детстве. 46% смогли осуществить с помощью накоплений свою детскую мечту, узнали аналитики банка Открытие.

Специалисты банка «Открытие» расспросили россиян, сколько денег им нужно на осуществление заветной мечты. Итоги исследования цитирует МК.

Каждый десятый опрошенный заявил, что считает свою мечту бесценной.13% россиян сказали, что для её осуществления им хватит от 500 000 до 1 млн рублей.

8% на это нужно от 200 000 до 500 000 рублей, еще 7% уложатся в сумму от 50 000 до 200 000 рублей.

Наконец, 1% россиян признаются, что на осуществление мечты им бы хватило не более 50 000 рублей.

А у вас с этим как, бухгалтеры? О чем вообще мечтаете? Может, это вовсе не купить за деньги :)