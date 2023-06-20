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Электронные подписи

ИП не может применять электронную подпись физлица для бизнеса

У ИП может быть квалифицированная электронная подпись как обычного физлица, так и предпринимателя. Когда какую использовать – пояснили в ФНС.
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Если человек участвует в правоотношениях физлица без полномочий на действия от имени других физических или юридических лиц, то применяется КЭП физлица, владельцем которой является этот человек.

При участии в правоотношениях ИП применяется КЭП ИП, квалифицированный сертификат которой содержит указание на физлицо, являющееся ИП, в качестве владельца этого сертификата.

Разъяснения даны в письме ФНС от 15.06.2023 № ЕА-3-26/7867@.

Комментарии

1
  • Логотип НатальяНиколаевна
    НатальяНиколаевна 35 минут назад

    В какой момент ИП перестает быть тем же физ.лицом,на которого уже  есть,нго же  ЭЦП ?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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