ИП не может применять электронную подпись физлица для бизнеса

У ИП может быть квалифицированная электронная подпись как обычного физлица, так и предпринимателя. Когда какую использовать – пояснили в ФНС.

Если человек участвует в правоотношениях физлица без полномочий на действия от имени других физических или юридических лиц, то применяется КЭП физлица, владельцем которой является этот человек.

При участии в правоотношениях ИП применяется КЭП ИП, квалифицированный сертификат которой содержит указание на физлицо, являющееся ИП, в качестве владельца этого сертификата.

Разъяснения даны в письме ФНС от 15.06.2023 № ЕА-3-26/7867@.