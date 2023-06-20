ИП не может применять электронную подпись физлица для бизнеса

Если человек участвует в правоотношениях физлица без полномочий на действия от имени других физических или юридических лиц, то применяется КЭП физлица, владельцем которой является этот человек.
При участии в правоотношениях ИП применяется КЭП ИП, квалифицированный сертификат которой содержит указание на физлицо, являющееся ИП, в качестве владельца этого сертификата.
Разъяснения даны в письме ФНС от 15.06.2023 № ЕА-3-26/7867@.
Комментарии1
В какой момент ИП перестает быть тем же физ.лицом,на которого уже есть,нго же ЭЦП ?