Семьям погибших военных и бывших сотрудников ОВД выплатят деньги на строительство жилья

Минфин и МВД поддержали законопроект фонда «Защитники Отечества», который дает право на единовременные выплаты семьям экс-сотрудников правоохранительных органов и погибших в ходе СВО.

Об этом сказано в телеграм-канале главы рабочей группы по вопросам СВО Андрея Турчака.

— Речь о бывших сотрудниках уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможни, которые сегодня находятся в зоне спецоперации, — написал Андрей Турчак.

Семьи бывших сотрудников ОВД и погибших во время спецоперации получат единовременные выплаты от государства. Деньги можно направить на строительство жилья.

Пока что такие семьи не могут пользоваться льготой, но МВД и Минфин уже поддержали инициативу.