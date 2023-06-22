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ЕНП (единый налоговый платеж)

Вместо справки из ФНС об отсутствии долгов советуют применять справку, выданную самому себе

Справка об отсутствии задолженности по налогам может потребоваться, например, при оформлении субсидии. Но из-за внедрения ЕНС с такими справками – проблемы.
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Разрабатывая условия для грантов бизнесу, власти могут выдвигать условие – отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов.

Но как доказать факт отсутствия долга, если получить такую справку в ФНС проблематично из-за перехода на ЕНС?

Минфин в письме от 12.04.2023 № 02-12-10/33021 выразил мнение, что в условиях для субсидии можно прописать требование о представлении справки об отсутствии долгов, подписанной руководителем организации и главным бухгалтером.

Комментарии

6
  • Логотип hub
    hub 11 минут назад

    ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

    Идиоты...

  • Логотип buhkompas
    buhkompas 11 минут назад

    Ирина

    Ну вот он и пришел, "полный капец".

    Кстати, неплохое предложение, будем сами себе выдавать справки, что у нас нет долгов. А что, мы можем вообще очень много всяких разных справок выдавать. Конечно, не факт, что примут, но....

    • Логотип Мирам
      Мирам 4 минуты назад

      Кстати, неплохое предложение,

      предложение будет хорошим, если откроют единый счет и будут к нему напрямую предоставлять доступ с возможностью распоряжения "получателем", после подписания соглашения.

  • Логотип hub
    hub 9 минут назад

    ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

    А можно Я как ИП напишу и подпишу справку о том, что мне Бюджет РФ должен 1трл.руб., укажу в ней Р/С куда надо перевести деньги, принесу её в Казначейство РФ, а они мне по этой справке деньги на Р/С переведут?

  • Логотип Мирам
    Мирам 9 минут назад

    Минфин в письме от 12.04.2023 № 02-12-10/33021 выразил мнение, что в условиях для субсидии можно прописать требование о представлении справки об отсутствии долгов, подписанной руководителем организации и главным бухгалтером.

    для "предоставителя" это будет хорошая новость. особенно, когда "получателя", после проверки свыше, попросят деньги вертать назад.

    утка.jpg

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 3 минуты назад

    Минфин вовсю используется в качестве подтирашки за ЕНС.

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