Вместо справки из ФНС об отсутствии долгов советуют применять справку, выданную самому себе

Разрабатывая условия для грантов бизнесу, власти могут выдвигать условие – отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов.
Но как доказать факт отсутствия долга, если получить такую справку в ФНС проблематично из-за перехода на ЕНС?
Минфин в письме от 12.04.2023 № 02-12-10/33021 выразил мнение, что в условиях для субсидии можно прописать требование о представлении справки об отсутствии долгов, подписанной руководителем организации и главным бухгалтером.
Комментарии6
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Идиоты...
Ирина
Ну вот он и пришел, "полный капец".
Кстати, неплохое предложение, будем сами себе выдавать справки, что у нас нет долгов. А что, мы можем вообще очень много всяких разных справок выдавать. Конечно, не факт, что примут, но....
предложение будет хорошим, если откроют единый счет и будут к нему напрямую предоставлять доступ с возможностью распоряжения "получателем", после подписания соглашения.
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
А можно Я как ИП напишу и подпишу справку о том, что мне Бюджет РФ должен 1трл.руб., укажу в ней Р/С куда надо перевести деньги, принесу её в Казначейство РФ, а они мне по этой справке деньги на Р/С переведут?
Минфин в письме от 12.04.2023 № 02-12-10/33021 выразил мнение, что в условиях для субсидии можно прописать требование о представлении справки об отсутствии долгов, подписанной руководителем организации и главным бухгалтером.
для "предоставителя" это будет хорошая новость. особенно, когда "получателя", после проверки свыше, попросят деньги вертать назад.
Минфин вовсю используется в качестве подтирашки за ЕНС.