Вместо справки из ФНС об отсутствии долгов советуют применять справку, выданную самому себе

Отчёт о прибылях и убытках на примерах. Что в него входит и как составлять? Бонус: шаблон

Каждый собственник хочет, чтобы его бизнес приносил стабильный доход. Для оценки заработка и финансового положения компании используются различные методы, которые удобно сведены в управленческом учёте. В этом материале поговорим про два правила составления отчёта о прибылях и убытках, а также про расходы и прибыли, которые в нём учитываются.