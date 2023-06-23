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ЕНП (единый налоговый платеж)

🤷‍♀️🤷‍♀️ЕНС для юрлиц обещали починить на этой неделе. У вас работает?

ИП и физлица уже увидели свое сальдо в личных кабинетах, а вот юридическим лицам повезло меньше всего. Но еще неделю назад, на Петербургском экономическом форуме глава ФНС обещал все исправить.
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— По ЕНС: на этой и следующей неделе мы открываем личные кабинеты юрлиц, объявил Даниил Егоров на Петербургском международном экономическом форуме.

Между тем, только за последний день мы насчитали 25 сообщений в бухгалтерских чатах, что сальдо ЕНС юридические лица по-прежнему не видят.

Бухгалтеры, рассказывайте, а как у вас? Может, у кого-то уже работает?

Комментарии

3
  • Логотип Astrasol
    Astrasol 41 минуту назад

    как говорится "скоро сказка сказывается..."Уже скуку нагоняет это его стотыщпятисотое китайское предупреждение. Интересно, а в обычной жизни он аналогично - сыплет обещаниями, а выполняет вот так же, как обещания открыть ЕНС?🙄

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 24 минуты назад

    Главный бухгалтер

    я сегодня Перс сведения и Уведомление отправил..... попытался отправить.... кароче сформировал отчёт и нажал кнопочку отправить

    Пока ещё статус "ожидается доставка"

    До сего дня чего-чего, но отчётность сдавалась хорошо по времени - в течение 10 минут уже протокол приходил

    Так что...... сегодня не работает то что до этого работало))))))))

  • Логотип Владимир-В
    Владимир-В 3 минуты назад

    Владимир

    У меня нет.

    Но у клиентов видел что работает.

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