🤷‍♀️🤷‍♀️ЕНС для юрлиц обещали починить на этой неделе. У вас работает?

ИП и физлица уже увидели свое сальдо в личных кабинетах, а вот юридическим лицам повезло меньше всего. Но еще неделю назад, на Петербургском экономическом форуме глава ФНС обещал все исправить.

— По ЕНС: на этой и следующей неделе мы открываем личные кабинеты юрлиц, — объявил Даниил Егоров на Петербургском международном экономическом форуме.

Между тем, только за последний день мы насчитали 25 сообщений в бухгалтерских чатах, что сальдо ЕНС юридические лица по-прежнему не видят.

Бухгалтеры, рассказывайте, а как у вас? Может, у кого-то уже работает?