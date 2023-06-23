🤷‍♀️🤷‍♀️ЕНС для юрлиц обещали починить на этой неделе. У вас работает?

— По ЕНС: на этой и следующей неделе мы открываем личные кабинеты юрлиц, — объявил Даниил Егоров на Петербургском международном экономическом форуме.
Между тем, только за последний день мы насчитали 25 сообщений в бухгалтерских чатах, что сальдо ЕНС юридические лица по-прежнему не видят.
Бухгалтеры, рассказывайте, а как у вас? Может, у кого-то уже работает?
Комментарии3
как говорится "скоро сказка сказывается..."Уже скуку нагоняет это его стотыщпятисотое китайское предупреждение. Интересно, а в обычной жизни он аналогично - сыплет обещаниями, а выполняет вот так же, как обещания открыть ЕНС?🙄
Главный бухгалтер
я сегодня Перс сведения и Уведомление отправил..... попытался отправить.... кароче сформировал отчёт и нажал кнопочку отправить
Пока ещё статус "ожидается доставка"
До сего дня чего-чего, но отчётность сдавалась хорошо по времени - в течение 10 минут уже протокол приходил
Так что...... сегодня не работает то что до этого работало))))))))
Владимир
У меня нет.
Но у клиентов видел что работает.