⚡️РКН: В некоторых регионах России могут отключить интернет

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Рассматривается предложение по повышению гарантий военнослужащим.
Существует много способов составлять контент-планы — из-за этого сложно понять, какой из них лучше подходит, какие публикации вносить и на какой срок готовить план. Я собрал гайд на собственном опыте с подробным объяснением: с ним вы разберётесь, когда нужен контент-план, как его составлять, и где брать идеи для постов.
Предлагается включить политические партии в систему оказания бесплатной юридической помощи
Возможно три ситуации по экспортному НДС. В зависимости от ситуации у вас будут разные проводки в бухгалтерском учете. Расскажу о них в посте.
Товарный учет — это система. И если один элемент дает сбой, пострадать может вся цепочка, то есть бизнес рискует понести убытки или не получить планируемую прибыль. Обеспечить бесперебойную работу и минимизировать потери поможет грамотная организация товарного учета.
Прошлым летом ВУШ вышел на рынок облигаций с дебютным выпуском, который вызвал определённый скепсис у ряда инвесторов, но всё равно стал прошёл успешно и нашёл свою аудиторию.
Общеизвестный факт, что налог на доходы физических лиц исчисляется нарастающим итогом и сумму налога проверяют умножением налоговой базы за период (год) на ставку налога. Но вот о том, что данная норма не всегда применима, знают не все.
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Не успели мы моргнуть, а неделя опять пронеслась словно комета. Давайте вспомним, что было интересного в Трибуне за эти пять дней. Подготовили для вас дайджест самых популярных постов. Напомним, свой выбор редакция делает на основе количества просмотров и комментариев.
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