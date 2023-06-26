Как отразить передачу основных средств в 1С: бухгалтеры обсуждают на форуме

Ситуация: ОС передают в безвозмездное пользование на неопределенный срок. Как быть бухгалтеру?

Описали историю на форуме «Клерка»:

— Коммерческая организация передает в безвозмездное пользование основные средства медицинским госучреждениям на определенный срок. После окончания срока объект возвращается в коммерческую организацию или оформляется договор пожертвования. Объекты ОС освобождены от НДС. Как отразить в 1С Бухгалтерии эти операции? Особенно важно про амортизацию.

Вот как ответили на этот вопрос в Клерк.Консультациях.

Стоимость основного средства, переданного в безвозмездное пользование, надо учитывать на счете 01 “Основные средства”, и по нему продолжает начисляться бухгалтерская амортизация. Но начисляется она на счет 91.2, поскольку это будет прочими расходами (п.4 ПБУ 10/99).

В налоговом учете надо начислять амортизацию, но в расходах по налогу на прибыль её не учитывать (п.16.1 ст.270 НК РФ).

В программе 1С нужен документ Перемещение ОС (раздел ОС и НМА).

Там надо указать:

Начисление амортизации – признак начисления амортизации после перемещения основных средств (выбрать значение Начислять);

Способ отражения расходов по амортизации – указать новый способ отражения расходов. В качестве счета затрат следует указать счет 91.02 «Прочие расходы», а в качестве статьи прочих доходов и расходов - статью, не учитываемую для целей налогообложения прибыли.

Вот как это выглядит:

Со следующего месяца после регистрации перемещения ОС (после передачи в безвозмездное пользование) амортизация начинает начисляться по новому способу (не будет включаться в расходы в налоговом учете).

Но вот с НДС надо разбираться. Если это передача медицинского оборудования, указанного в Перечне медицинских товаров, то НДС не облагается при наличии регистрационного удостоверения на это оборудование.

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