Как отразить передачу основных средств в 1С: бухгалтеры обсуждают на форуме

Описали историю на форуме «Клерка»:
— Коммерческая организация передает в безвозмездное пользование основные средства медицинским госучреждениям на определенный срок. После окончания срока объект возвращается в коммерческую организацию или оформляется договор пожертвования. Объекты ОС освобождены от НДС. Как отразить в 1С Бухгалтерии эти операции? Особенно важно про амортизацию.
Вот как ответили на этот вопрос в Клерк.Консультациях.
Стоимость основного средства, переданного в безвозмездное пользование, надо учитывать на счете 01 “Основные средства”, и по нему продолжает начисляться бухгалтерская амортизация. Но начисляется она на счет 91.2, поскольку это будет прочими расходами (п.4 ПБУ 10/99).
В налоговом учете надо начислять амортизацию, но в расходах по налогу на прибыль её не учитывать (п.16.1 ст.270 НК РФ).
В программе 1С нужен документ Перемещение ОС (раздел ОС и НМА).
Там надо указать:
Начисление амортизации – признак начисления амортизации после перемещения основных средств (выбрать значение Начислять);
Способ отражения расходов по амортизации – указать новый способ отражения расходов. В качестве счета затрат следует указать счет 91.02 «Прочие расходы», а в качестве статьи прочих доходов и расходов - статью, не учитываемую для целей налогообложения прибыли.
Вот как это выглядит:
Со следующего месяца после регистрации перемещения ОС (после передачи в безвозмездное пользование) амортизация начинает начисляться по новому способу (не будет включаться в расходы в налоговом учете).
Но вот с НДС надо разбираться. Если это передача медицинского оборудования, указанного в Перечне медицинских товаров, то НДС не облагается при наличии регистрационного удостоверения на это оборудование.
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