🙈ЕНС у юрлиц по-прежнему не работает. Налоговики говорят, что открывают сальдо постепенно

Мы насчитали за сегодня очередной десяток комментариев о том, что сальдо у юрлиц не видно, и когда будет видно, никто не знает. Делитесь, коллеги, как у вас.

У большинства юрлиц ничего не работает, но есть и такие истории:

— У нас заработал ЕНС. Но пока есть вопросы к увиденному. Непонятно чем ЕНП отличается от ЕНС, почему в этих разделах информация сильно разная. Непонятно почему некоторые платежи отсутствуют в первом разделе по обязательствам, но есть в ЕНС, с указанием налога.

Была уточненка по УСН за 2022 год. Очень странно уточненка садится. По одним кварталам села сумма по первой декларации и с минусом сумма разницы между уточненнкой и первой декларации. А по некоторым кварталам стоит сразу сумма по уточненке.

В прошлом году оплатили страховые, которые сейчас болтаются в разделе предстоящие платежи.

Это история от нашей новосибирской читательницы, у которой сальдо юрлица открылось. Но многим повезло меньше: у кого-то запросы на сверки висят уже третий месяц:

В Санкт-Петербурге и Москве просто ничего не работает. Так все выглядит в Туле:

Бухгалтеры, рассказывайте, а как у вас? Давайте соберем побольше мнений!

У Сообщества профессиональных бухгалтеров есть некоторые предложения: а может, написать петицию от имени юрлиц, ссылаясь на обещания лично Егорова? Вступайте в Сообщество и объединяйтесь: вместе мы придем к решению.