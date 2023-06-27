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Новости ФНС

С начала года налоговики заключили с бизнесом мировые соглашения на 13 млрд рублей

Сумма урегулированного долга с налогоплательщиками за 5 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросла почти в 3 раза.
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На Площадке реструктуризации долга заключено мировых соглашений с юридическими и физическими лицами на сумму 13,5 млрд рублей, отчитывается ФНС.

При этом за весь 2022 год было заключено мировых соглашений на 16,7 млрд рублей.

В рамках Площадки реструктуризации долга разработано решение для анализа платежеспособности налогоплательщиков – выписка СКУАД (система комплексного управления и администрирования долга). 

Площадка реструктуризации долга работает с 1 апреля 2022 года на базе МРИ по управлению долгом.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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