Хотите собрать бухгалтеров на конференцию или встречу? Расскажите об этом на «‎Клерке»

Почему именно мы? «Клерк» — первый в топе поисковиков по запросу «Мероприятия для бухгалтеров».
Около 6 млн человек читают нас каждый месяц — и большинство из них бухгалтеры. И предприниматели.
Так что где если не у нас!
Разместить мероприятие очень просто: для начала заполнить описание для мероприятия.
Заполняете, сохраняете, оплачиваете — и вуаля! Ваш ивент появится в каталоге мероприятий.
Каталог каждый день смотрят тысячи бухгалтеров со всей страны, так что собрать аудиторию сможете как на онлайн, так и на оффлайн-встречу.
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