Хотите собрать бухгалтеров на конференцию или встречу? Расскажите об этом на «‎Клерке»

Бухгалтеров на «‎Клерке» миллионы: просто расскажите им, куда хотите позвать :) Клерк.Мероприятия мы сделали специально для этого.

Почему именно мы? «‎Клерк» — первый в топе поисковиков по запросу «‎Мероприятия для бухгалтеров».

Около 6 млн человек читают нас каждый месяц — и большинство из них бухгалтеры. И предприниматели.

Так что где если не у нас!

Разместить мероприятие очень просто: для начала заполнить описание для мероприятия.

Заполняете, сохраняете, оплачиваете — и вуаля! Ваш ивент появится в каталоге мероприятий.

Каталог каждый день смотрят тысячи бухгалтеров со всей страны, так что собрать аудиторию сможете как на онлайн, так и на оффлайн-встречу.