Бухгалтеры, как и где вы храните документы? Расскажите, кого выбрали себе в помощники

Вот пример: по статье 23 НК срок хранения налоговых документов составляет 5 лет. Но в совокупности с другими, специальными нормами НК этот срок может оказаться больше.
Иногда проблемы могут быть с налоговиками, а у кого-то и более банальные истории — например, странности с приемом дел от предыдущего главбуха. Смотришь, что и как, а половины нужных документов нет. Ну как так?
Потыкайте в опросе, какие программы вам помогают хранить нужные бумаги.
Оставить отзыв о любой из этих компаний можно, кстати, в нашем Рейтинге компаний.
Комментарии