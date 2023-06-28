Бухгалтеры, как и где вы храните документы? Расскажите, кого выбрали себе в помощники

Недавно мы задавались вопросом, за какой период вы обычно храните документы. И вот теперь вторая часть опроса: какая программа помогает вам с хранением?

Вот пример: по статье 23 НК срок хранения налоговых документов составляет 5 лет. Но в совокупности с другими, специальными нормами НК этот срок может оказаться больше.

Иногда проблемы могут быть с налоговиками, а у кого-то и более банальные истории — например, странности с приемом дел от предыдущего главбуха. Смотришь, что и как, а половины нужных документов нет. Ну как так?

Потыкайте в опросе, какие программы вам помогают хранить нужные бумаги.

С помощью какой программы вы храните нужные документы? Делис Архив

Educhain.cloud

LanDocs

Этлас-Софт

Сфера

Архив-Сервис

IT Решения

АрхивариусЪ

БизАрхив

Другой вариант (напишу в комментариях)

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