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Бухгалтеры

🔥Топ YouTube-каналов, которые надо смотреть бухгалтеру

Собрали для вас самое интересное на случай, если вам проще смотреть видео, а не читать.
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Мы, конечно, не могли пройти мимо. Ну как не напомнить, что любимый «Клерк» можно не только читать, но и смотреть? Курсы, вебинары, полезные бухгалтерские новости. А еще Бухтуб и Бухстрим — с самыми крутыми ведущими бухгалтерских видео!

Канал от кандидата экономических наук, который рассказывает просто о сложном — и о бухучете, и о финанализе, и о многом другом.

Канал одноименной юридической компании. Каждый день — что-то новое по налогам, праву — все про ведение бизнеса и изменения в законах. Рассказывают быстро, четко, понятно, обычно видео короткие — от 4 до 10 минут.

Классный блог одноименного эксперта. Елена — автор наших курсов и вебинаров, гуру в кадровых вопросах, кадровый аудитор. Частые обновления — каждые несколько дней, короткие видео, доступный язык.

Канал еще одного известного на «Клерке» эксперта — Алексея Иванова, директора по знаниям компании «Моё дело». На наглядных примерах он разбирает как самые простые, так и самые сложные понятия бухгалтерского учета.

Делитесь, коллеги, а на что подписаны вы?

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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