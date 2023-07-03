🔥Топ YouTube-каналов, которые надо смотреть бухгалтеру

Собрали для вас самое интересное на случай, если вам проще смотреть видео, а не читать.

Мы, конечно, не могли пройти мимо. Ну как не напомнить, что любимый «Клерк» можно не только читать, но и смотреть? Курсы, вебинары, полезные бухгалтерские новости. А еще Бухтуб и Бухстрим — с самыми крутыми ведущими бухгалтерских видео!

Канал от кандидата экономических наук, который рассказывает просто о сложном — и о бухучете, и о финанализе, и о многом другом.

Канал одноименной юридической компании. Каждый день — что-то новое по налогам, праву — все про ведение бизнеса и изменения в законах. Рассказывают быстро, четко, понятно, обычно видео короткие — от 4 до 10 минут.

Классный блог одноименного эксперта. Елена — автор наших курсов и вебинаров, гуру в кадровых вопросах, кадровый аудитор. Частые обновления — каждые несколько дней, короткие видео, доступный язык.

Канал еще одного известного на «Клерке» эксперта — Алексея Иванова, директора по знаниям компании «Моё дело». На наглядных примерах он разбирает как самые простые, так и самые сложные понятия бухгалтерского учета.

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