🤔Телемост, Битрикс или Телеграм? Расскажите, что используете для корпоративной связи

У кого-то корпоративная связь есть только на рабочем компьютере, а кто-то онлайн с телефона примерно всегда. Ограничения у каждого мессенджера или программы свои.
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Организация не сдала уведомления о переходе с УСН на ОСНО, но долгое время сдавало налоговую отчетность по системе ОСНО. Для вашего удобства публикую образец пояснений о правомерном переходе.
Что делать, если должник ликвидирован либо брошен своими учредителями и не выходит на связь, как через суд призвать к ответственности его контролирующих лиц и какими способами можно привлечь этих лиц к субсидиарной ответственности (имущественной ответственности) в настоящее время.
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Две стороны договорились о том, чтобы отремонтировать автодорогу. Но потом, из-за дождей, работы не могли быть выполнены вовремя, поэтому они подписали дополнительное соглашение об увеличении срока выполнения работ. Допустимо ли изменение сроков исполнения контракта из-за непогоды?
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С 1 сентября 2024 года ОБЖ в школах заменят предметом «Основа безопасности и защита Родины». Новая дисциплина будет включать в себя расширенный курс начальной военной подготовки. А учителями станут участники СВО.
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