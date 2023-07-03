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Интернет и IT

🤔Телемост, Битрикс или Телеграм? Расскажите, что используете для корпоративной связи

Лето — традиционная пора отпусков, и многие бухгалтеры тоже работают в неполном составе: то шеф укатит на моря, то главбух, то кадровик. Как поддерживаете связь в это время?
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У кого-то корпоративная связь есть только на рабочем компьютере, а кто-то онлайн с телефона примерно всегда. Ограничения у каждого мессенджера или программы свои.

Как дела обстоят у вас?

Потыкайте в опросе на ночь глядя :)

Какую программу или мессенджер вы используете для корпоративной связи?

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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