На ЕНС висит отрицательное сальдо и исчезли платежи прошлых лет. Бухгалтера заваливают требованиями

Очередная история с сальдо ЕНС, где появились неизвестные долги: хотя ФНС официально говорит, что сначала сверки, а потом требования, на практике происходит непонятно что.

Вот пример истории из Красного уголка бухгалтера:

— Наконец пришло и нам «счастье» в виде ЕНС в личном кабинете. Сальдо отрицательное! Хотя долгов у нас нет. Взносы и НДФЛ с зарплаты за 2022 были уплачены в 2022, но этих платежей нет. В 2023 вообще не было зарплаты и почему-то начисления за 2022 по взносам у нас в 2023. И еще в 2023 году по налогу УСН вообще не видно наших платежей. Все перечислялось на счет ЕСН со статусом 01. Прислали требование об уплате и обратный телефон 8-800……. По которому невозможно связаться.

Коллеги уточняют: именно операции по ЕНС смотрели? Бухгалтер объясняет, что конечно же да. И там вообще ни одного платежа нет.

Кто-то из бухгалтеров советует нажать кнопку о несогласии с сальдо и оставить налоговикам свой номер телефона. А кто-то сам идет разбираться в чат ФНС в Телеграм.

Другой бухгалтер дает такой совет:

— Во-первых, посмотрите на ОСС, ОПС, ОМС (до 01.01.23)..какое там сальдо и есть ли предстоящий платёж. Далее из сальдо вычитаем этот платёж, а остальное поднимаем на ЕНС путем подачи заявления на отмену зачета ( даты в нем пишем 01.01.23) Во-вторых, НДФЛ декабрьский у всех (ИП) пока что висит хз где, а точнее со статусом 13 и пока. По ООО у меня лично нормально всё с НДФЛ.

Остается вопрос, как быть с требованием — ведь не проведя сверку, налоговики его присылать не должны. О том, как на такое отвечать и как отстоять свои права в случае других ситуаций с налоговыми требованиями — вебинар 6 июля.

Узнаете, как определить законность требования и ответить на него так, чтобы не привлечь еще больше внимания налоговой.

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