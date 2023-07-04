В Санкт-Петербурге ввели курортный сбор

В рамках этого эксперимента вводится курортный сбор.
Принят соответствующий закон.
Ставка составит:
с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года – 0 рублей в сутки;
с 1 апреля 2024 года – 100 рублей в сутки.
За первый день заезда курортный сбор взиматься не будет.
Предусмотрены льготные категории, которые не будут платить сбор. Среди них:
ветераны Великой Отечественной войны, блокадники;
участники СВО;
многодетные семьи
местные жители;
люди, работающие в городе по трудовым договорам.
Комментарии3
Полина Бахарева
А куда заехать-то нужно, чтобы оплатить? Город-курорт Санкт-Петербург
Главный бухгалтер
вам номерок мобильного пришлют - по нему оплатите))))))))
Ирина
Так и написали бы: с 1 апреля 2024 года. А с 1 октября 2023 года они будут интенсивно к этому готовиться и ездить за опытом в Краснодарский край.