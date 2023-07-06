За два года ФНС выпустила 5 миллионов КЭП

Использование КЭП позволило бизнесу сэкономить средства и время на ведение юридически значимого документооборота, уверены в ФНС.
Сейчас 96,5% предпринимателей сдают в электронном виде отчетность, подписанную КЭП, сертификат которой получен в УЦ ФНС.
Перевыпустить электронную подпись можно в личном кабинете дистанционно.
В личном кабинете ЮЛ заявление на перевыпуск КЭП можно подать в разделе «Заявления.Запросы» – «Электронная подпись (КЭП)», в личном кабинете ИП - в разделе «Услуги.Сервисы» – «Перевыпуск сертификата ЭП».
Добавим, что записать новую подпись можно только на токен, где есть старая подпись.
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