За два года ФНС выпустила 5 миллионов КЭП

Для чего нужно финансовое планирование, и какую модель выбрать?

Планирование — непременный атрибут нашей личной жизни, а в бизнесе без него не обходится ни одно предприятие. Тем не менее лишь небольшая часть мелких и средних компаний при планировании опирается на экономические прогнозы. Из статьи вы узнаете, для чего нужно финансовое планирование, какие есть финансовые модели и какую из них выбрать компании.