Перевыпустить КЭП через личный кабинет можно только на старый токен

Разъяснение дали налоговики Пермского края.
На что надо обратить внимание при дистанционном перевыпуске электронной подписи, смотрите в нашей таблице.
Нюанс
Что надо иметь в виду
Токен
Новый перевыпущенный (продленный) сертификат можно записать только на тот носитель, на который был получен сертификат ФНС изначально.
При дистанционном продлении нет возможности записать сертификат на другой (новый) носитель
Вход в ЛК
Для перевыпуска сертификата ФНС необходимо обязательно войти в личный кабинет именно по сертификату, ранее полученному в ФНС (или у доверенного лица ФНС)
Изменения данных
Если с момента получения сертификата произошли изменения данных (изменились паспортные данные, фамилия, и пр.), то дистанционное продление может быть недоступно.
На первом шаге оформления заявления необходимо внимательно проверить данные и при обнаружении неточностей необходимо обратиться в ИФНС для внесения изменений
Кстати, срок действия электронной подписи юрлиц и ИП, выпущенных аккредитованными коммерческими удостоверяющими центрами до 1 января 2022 года, истекает 31 августа 2023 года.
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