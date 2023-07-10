При вендинге можно применять ПСН

ИП на ПСН может заниматься розничной торговлей через стационарную сеть без торгового зала и через нестационарную торговую сеть.

Розничная торговля – это деятельность, связанная с торговлей товарами на основе договоров розничной купли-продажи.

При этом в целях применения ПСН к данному виду деятельности относится, в частности, реализация товаров через торговые автоматы.

Таким образом, по рознице через торговые автоматы (вендинг) можно применять ПСН.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 02.06.2023 № 03-11-11/51014.

Ранее Минфин пояснял, что даже если ИП стал налоговым нерезидентом, он все равно может применять ПСН по вендингу.