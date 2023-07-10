С 1 октября расчеты за сдачу металлолома будут только по безналу

Платить наличными за металлолом больше нельзя. Переходного периода до 1 июля 2024 года не будет. Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года.

Безналичный расчет с теми, кто сдает металлолом, будет производиться только в безналичной форме с 1 октября 2023 года. Об этом пишет «ТАСС».

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому запрещено скупать металлолом у населения за наличные.

Изначально эту норму хотели ввести с 1 июля 2024 года. Правительство собиралось установить переходный период и лимиты по наличным расчетам за металлолом.

Однако от этого решили отказаться, закон доработали раньше. Он вступит в силу 1 октября 2023 года.