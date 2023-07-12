«Тинькофф» увеличил комиссию за внесение долларов и евро через банкоматы с 1% до 4%

При этом в одном из тарифных планов указано, что она может достигать 10%

«Тинькофф» с 7 июля 2023 года увеличил комиссию за внесение долларов и евро через банкоматы с 1% до 4%, сообщили Frank Media в поддержке банка.

Из документов кредитной организации следует, что комиссия может доходить до 10%. Точный размер комиссии банк покажет во время внесения средств, указал сотрудник службы поддержки.

Если средства вносятся через банкоматы банков-партнеров, при использовании карты платежной системы «Мир», то комиссия составит 2%, минимум 0,01 доллар или евро.

Тинькофф банк ранее сообщал, что с 5 июня будет взимать комиссию в размере 1% для расчетных карт за пополнение счета наличными в долларах и евро.