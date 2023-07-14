Правительство выделило ещё 15 млрд рублей на программу выплат по ипотеке многодетных семей

Программа помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям с тремя или более детьми.

Распоряжение о выделении дополнительных средств подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Многодетные могут получить выплаты в размере 450 тыс. рублей. Эту сумму можно использовать для оплаты кредита на покупку жилья или его строительства, а также на приобретение земельного участка под ИЖС.

Программа распространяется на семьи, в которых третий ребёнок родился после 1 января 2019 года. При этом возраст старших детей не влияет на решение о предоставлении господдержки.

Благодаря принятому решению больше 33 тысяч семей с детьми смогут улучшить свои жилищные условия.