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Декларация по налогу на имущество

Декларацию по налогу на имущество надо будет сдавать на месяц раньше

Сейчас срок уплаты годового налога на имущество – 28 февраля, а срок сдачи отчета – 25 марта. То есть, заплатить надо раньше, чем отчитаться. Это исправят.
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Сдать декларацию по налогу на имущество надо будет до 25 февраля.

Кроме того, сейчас до 1 марта можно заявить о сдаче единой декларации по имуществу в одном регионе. Такое уведомление налоговики рассматривают 30 дней.

Эти сроки тоже поменяют.

Уведомить о переходе на единую декларацию надо будет до 1 февраля. А срок рассмотрения такого уведомления сократят до 10 дней.

Такие поправки внесли ко второму чтению законопроекта № 369931-8.

Ранее предложение об изменении срока сдачи декларации ФНС озвучила в письме от 14.06.2023 № БВ-15-7/60.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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