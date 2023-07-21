Призывной возраст для прохождения срочной службы будет с 18 до 30 лет

Призывной возраст срочной службы в армии будет установлен с 18 до 30 лет. Такую поправку поддержал комитет Госдумы по обороне. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу комитета Андрея Картаполова.
Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет, — сказал Картаполов.
В конце 2022 года министр обороны Сергей Шойгу предложил повысить максимальный возраст призыва на военную службу. Тогда собирались поднять и минимальный возраст призыва с 18 до 21 года.
Комментарии4
Главный бухгалтер
и служить 25 лет как при царе
Татьяна
Смеяться или плакать над этим утверждением? Покажите хоть одного, кто вообще хочет служить срочную службу. Просто или идут или бегают. Но чтоб прям хотели... Как всегда все по просьбам трудящихся.
Закон ни в коем случае не поддерживаю, но здесь вы не правы. В ту же армию хочет идти весь Кавказ, потому что после службы можно попасть на нормальную работу в госорганы. Не знаю, как сейчас, но до начала СВО там приходилось давать взятки, чтобы тебя взяли в армию - настолько все было плохо с набором (это уже многие годы обсуждается).
Подозреваю, что есть регионы, где армия для парней является единственным выходом в свет. Я уверен, что подавляющее большинство НЕ хочет служить срочку, но в то же время нельзя утверждать, что таких желающих нет. Картаполов, конечно, лучше бы молчал.
Опережая вопросы, дам несколько ссылок.
Лента в 2012 году писала, что призывников из Дагестана не берут в армию даже за деньги: https://lenta.ru/articles/2012/02/16/dagestan/
Об этой же проблеме подробно писал "Это Кавказ" в 2016: https://etokavkaz.ru/molodezh/armeiskii-predel
Статья на EG от 2017: https://www.eg.ru/society/66561-pochemu-chechencev-bolshe-ne-prizyvayut-v-rossiyskuyu-armiyu/
Статья Регнум от 2018: https://regnum.ru/news/2399461
И т.д. Сейчас, наверное, попроще стало, учитывая события.