Призывной возраст для прохождения срочной службы будет с 18 до 30 лет

Нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года. Новые нормы о призывном возрасте не затронут осенний призыв 2023 года.

Призывной возраст срочной службы в армии будет установлен с 18 до 30 лет. Такую поправку поддержал комитет Госдумы по обороне. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу комитета Андрея Картаполова.

Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет, — сказал Картаполов.

В конце 2022 года министр обороны Сергей Шойгу предложил повысить максимальный возраст призыва на военную службу. Тогда собирались поднять и минимальный возраст призыва с 18 до 21 года.