ФАС выявила антиконкурентные соглашения на 42 млрд рублей. Большинство из них связано с выполнением нацпроектов

Самые картелизированные рынки связаны с дорожным хозяйством, с охранными услугами, со сферой фармацевтики, строительства и социального питания.

За первые шесть месяцев 2023 года Федеральная антимонопольная служба завела 139 дела о нарушение конкуренции через создание картелей. Об этом сказано на сайте ФАС.

Общая сумма незаконного дохода, который получили участники антиконкурентных соглашений, составляет 42 млрд рублей.

Ведомство возбудило 9 дел, связанных с реализацией национальных проектов. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов (НМЦК) – 5 млрд рублей.

ФАС приняла 18 решений о нарушении антимонопольного закона с общей суммой НМЦК в 36,9 млрд рублей.

Больше всего картельных соглашений оказалось во время реализации национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Культура» и «Экология».