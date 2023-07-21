ФАС выявила антиконкурентные соглашения на 42 млрд рублей. Большинство из них связано с выполнением нацпроектов

За первые шесть месяцев 2023 года Федеральная антимонопольная служба завела 139 дела о нарушение конкуренции через создание картелей. Об этом сказано на сайте ФАС.
Общая сумма незаконного дохода, который получили участники антиконкурентных соглашений, составляет 42 млрд рублей.
Ведомство возбудило 9 дел, связанных с реализацией национальных проектов. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов (НМЦК) – 5 млрд рублей.
ФАС приняла 18 решений о нарушении антимонопольного закона с общей суммой НМЦК в 36,9 млрд рублей.
Больше всего картельных соглашений оказалось во время реализации национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Культура» и «Экология».
Комментарии1
Денег стало не хватать в стране, сейчас за всех возьмутся