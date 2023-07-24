Путин принял закон о бессрочных кредитных каникулах

Теперь право взять отсрочку платежей будет у россиян на постоянной основе. Закон вступит в силу 1 января 2024 года.

Владимир Путин подписал закон о бессрочном предоставлении кредитных каникул тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Клиенты банка могут взять отсрочку по платежам на шесть месяцев, если кредит составляет от 450 тыс. рублей до 1,6 млн рублей.

В период кредитных каникул не начисляется неустойка (пени, штрафы), а также кредиторы не могут обратить взыскание на предмет залога.

Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору — снизить риск невозврата кредита, — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Если в 2020 году кредитные каникулы были временной антикризисной мерой, то с 1 января 2024 года отсрочку платежей можно получить на постоянной основе.