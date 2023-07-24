Перевести деньги со своего ЕНС на чужой ЕНС скоро будет нельзя

Такая норма содержится в законе с поправками в НК РФ, который приняла Госдума.

Действие абзаца второго пункта 1 статьи 78 НК РФ приостанавливается по 31 декабря 2023 года включительно.

Закон вступит в силу со дня его опубликования.

Сейчас можно через расчетный счет уплатить свои налоги в виде ЕНП (пополнить ЕНС), а потом подать заявление о зачете и перевести эти деньги на ЕНС контрагента. Таким образом, произойдет расчет с поставщиком без движений по счету в адрес этого поставщика.

О других нововведениях по ЕНС по этому законопроекту мы рассказывали в нашем разборе «Изменения по ЕНС снова изменили».

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