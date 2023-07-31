Каждый второй автокредит оформлен на машину из Китая

Банк ВТБ выдал 50% автокредитов на покупку китайских автомобилей. На покупку некоторых марок действуют льготные условия и программы государственной поддержки.

В некоторых банках доля кредитов на покупку новых китайских автомобилей достигла 50%. Об этом пишет «Коммерсант».

С января по июнь в банке ВТБ на автомобили китайских марок пришлось 50% из 7 тыс. кредитов на сумму 12,5 млрд рублей.

В банке «Открытие авто» 26% автокредитов сделок оформили на покупку машин из Китая. В банке «Зенит» эта доля составила 29%.

Высокий спрос на китайский автопром связан не только с тем, что западные бренды уходят с рынка РФ, но еще и с государственными программами льготного кредитования.

На некоторые китайские марки распространяются субсидии и кредиты с господдержкой. Например, в эту программу входят автомобили Haval, которые производятся на заводе в Тульской области. Такие машины занимают от 10 до 16% в кредитных портфелях банков.