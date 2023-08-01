В стране начала работать единая электронная виза

Иностранцы из 55 стран могут въезжать в страну без специальных приглашений и находиться на территории РФ не больше 16 дней.

1 августа 2023 года в 10 утра по мск консульский департамент МИД запустил единую электронную визу. Об этом сказано на сайте министерства.

Единая электронная виза позволяет однократно въезжать в Россию с туристической или деловой целью, а также в качестве гостя и для участия в культурных, научных, экономических, спортивных и других мероприятиях.

На оформление визы нужно не больше четырех календарных дней. Документ можно получить без специальных приглашений, достаточно только заявления на сайте.

Виза действует 60 суток с момента ее оформления. Находиться в стране можно не больше 16 дней.

Въезжать в РФ по электронной визе могут жители 55 стран, в том числе из Камбоджи, Вьетнама и Мьянмы.