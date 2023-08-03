Банк России представил логотип цифрового рубля

Совет директоров Банка России одобрил логотип национальной цифровой валюты — цифрового рубля. Он состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой — перекликается с логотипом Банка России.
Логотип выполнен в виде окружности с вписанным в неё символом рубля. Его можно использовать можно только на выбранном ЦБ красном, белом или чёрном фоне.
Символ добавят в банковские приложения, где можно открыть цифровой кошелёк и проводить операции с цифровыми рублями.
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