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ЕНП (единый налоговый платеж)

⏰ Списание налогов с ЕНС в бюджет идет в первую секунду 28 числа

Как только стрелка часов отходит от полуночи и наступает одна секунда первого, налоговики начинаю проводить списания в бюджет, не дожидаясь, когда будут отражены уплаты.
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Так читательнице нашего форума объяснили в ФНС.

Причем деньги, которые бизнес платит 28 числа, зачисляют в этот день, но уже позже.

«Утром в 00.00.01 программа начинает списывать и снимать резервы по уведомлениям, а потом уже зачисляются денежные средства», – объяснили бухгалтеру в ФНС.

Таким образом программа сначала снимает деньги с резерва, потому что сальдо ЕНС пустое.

А уже потом сальдо ЕНС пополняется за счет уплаченных сумм. Но резерв не сохраняется. Вместо него образуется положительное сальдо ЕНС.

Комментарии

11
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    вот уж действительно.... "с опережением работают" (с)

    Прочёл статью - прямо репортаж с Чемпионата "Формула-1" - за одну секунду и колёса сняли, и продали их, и уже выручку пропить успели!

  • Логотип Джордж
    Джордж 1 час назад

    А перепроведение у них там бывает интересно?

  • Логотип Astrasol
    Astrasol 1 час назад

    а могло быть по-другому как-то? типа - чтобы некая тетя валя пришла на работу в 9 утра, попила кофейку с пироженкой, нажала кнопку и давай списывать...

    • Логотип buhkompas
      buhkompas 1 час назад

      Ирина

      а могло быть по-другому как-то?

      Конечно могло. Если срок платежа - 28, то по логике списание проводить надо бы в 23:59. Тем более, что это делает машина. Вряд ли какой-то там дядя Миша прибегает на работу в 0:00:00, чтобы в 0:00:01 кнопочку нажать

      • Логотип Astrasol
        Astrasol 1 час назад

        а я вот не сомневалась, что списание идет как только 28е наступает.

        • Логотип buhkompas
          buhkompas 59 минут назад

          Ирина

          Так и никто не сомневается. У нас же в последнее время всё "в пользу налогоплательщика"

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 21 минуту назад

          Главный бухгалтер

          а я вот не сомневалась, что списание идет как только 28е наступает.

          для меня сие - странно

          если срок платежа установлен 28-е, то 28-го, весь день, должен итить сбор всего и вся.

          И уже по завершении сбора всего урожая, надо делить пирог.

  • Логотип Наза
    Наза 47 минут назад

    Интересно, а надо ли теперь опять страховые взносы, которые сняли с резервов ставить в резерв? Они же теперь на ЕНС в составе переплаты и их можно нечаянно потрать. Или в свете последних изменений страховые взносы можно сейчас потратить, а по срокам 31.12.23 и 03.07.24 уплатить.

    • Логотип buhkompas
      buhkompas 30 минут назад

      Ирина

      Да делайте что хотите и как хотите. Они всё равно всё по своему, по непонятному, по (блин, цензурно не получается) переделают

  • Логотип natalisa51
    natalisa51 27 минут назад

    "Как только стрелка часов отходит от полуночи"-деньги превращаються в тыкву

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 20 минут назад

      Главный бухгалтер

      как пробьёт двенадцать раз - всё исчезнет сей же час, сей же час!  (с)

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