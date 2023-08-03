⏰ Списание налогов с ЕНС в бюджет идет в первую секунду 28 числа

Так читательнице нашего форума объяснили в ФНС.
Причем деньги, которые бизнес платит 28 числа, зачисляют в этот день, но уже позже.
«Утром в 00.00.01 программа начинает списывать и снимать резервы по уведомлениям, а потом уже зачисляются денежные средства», – объяснили бухгалтеру в ФНС.
Таким образом программа сначала снимает деньги с резерва, потому что сальдо ЕНС пустое.
А уже потом сальдо ЕНС пополняется за счет уплаченных сумм. Но резерв не сохраняется. Вместо него образуется положительное сальдо ЕНС.
Комментарии11
Главный бухгалтер
вот уж действительно.... "с опережением работают" (с)
Прочёл статью - прямо репортаж с Чемпионата "Формула-1" - за одну секунду и колёса сняли, и продали их, и уже выручку пропить успели!
А перепроведение у них там бывает интересно?
а могло быть по-другому как-то? типа - чтобы некая тетя валя пришла на работу в 9 утра, попила кофейку с пироженкой, нажала кнопку и давай списывать...
Ирина
Конечно могло. Если срок платежа - 28, то по логике списание проводить надо бы в 23:59. Тем более, что это делает машина. Вряд ли какой-то там дядя Миша прибегает на работу в 0:00:00, чтобы в 0:00:01 кнопочку нажать
а я вот не сомневалась, что списание идет как только 28е наступает.
Ирина
Так и никто не сомневается. У нас же в последнее время всё "в пользу налогоплательщика"
Главный бухгалтер
для меня сие - странно
если срок платежа установлен 28-е, то 28-го, весь день, должен итить сбор всего и вся.
И уже по завершении сбора всего урожая, надо делить пирог.
Интересно, а надо ли теперь опять страховые взносы, которые сняли с резервов ставить в резерв? Они же теперь на ЕНС в составе переплаты и их можно нечаянно потрать. Или в свете последних изменений страховые взносы можно сейчас потратить, а по срокам 31.12.23 и 03.07.24 уплатить.
Ирина
Да делайте что хотите и как хотите. Они всё равно всё по своему, по непонятному, по (блин, цензурно не получается) переделают
"Как только стрелка часов отходит от полуночи"-деньги превращаються в тыкву
Главный бухгалтер
как пробьёт двенадцать раз - всё исчезнет сей же час, сей же час! (с)