⏰ Списание налогов с ЕНС в бюджет идет в первую секунду 28 числа

Как только стрелка часов отходит от полуночи и наступает одна секунда первого, налоговики начинаю проводить списания в бюджет, не дожидаясь, когда будут отражены уплаты.

Так читательнице нашего форума объяснили в ФНС.

Причем деньги, которые бизнес платит 28 числа, зачисляют в этот день, но уже позже.

«Утром в 00.00.01 программа начинает списывать и снимать резервы по уведомлениям, а потом уже зачисляются денежные средства», – объяснили бухгалтеру в ФНС.

Таким образом программа сначала снимает деньги с резерва, потому что сальдо ЕНС пустое.

А уже потом сальдо ЕНС пополняется за счет уплаченных сумм. Но резерв не сохраняется. Вместо него образуется положительное сальдо ЕНС.