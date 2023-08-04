Стоимость услуг бухгалтера в Санкт-Петербурге. Нужно найти золотую середину

Мы будем благодарны за любые ответы и мнения, которые помогут нашему клиенту найти оптимальное решение. Пожалуйста, оставьте свои комментарии под этой новостью или прям в теме форума.

Наш клиент задал следующий вопрос:

Сориентируйте, пожалуйста, рыночную стоимость (диапазон) бухгалтерских услуг для СПб. Нужно сформировать вакансию и найти золотую середину.

Бухгалтер в единственном числе на микропредприятии. УСН (доходы), 10 человек, производство. Ранее была только торговля и сейчас идет переход на производство.

Оборот 2-3 миллиона в месяц. Приблизительно по документам: 50-100 счетов покупателям в 1с унф, производство 100, реализаций 100. (Их формирует помощник руководителя)

Счета 10, 20, 41

Клиент-банк, контур, 1с бух и зуп.

Кадры: у всех пятидневка, есть премии и дополнительные выходы.

Следить за сроками электронной подписи директора, сроки оплат программ 1с и контур экстерн, контроль синхронизации баз зуп, бух и унф, делать платежи за оплату программ для бухгалтера и зарплатные ведомости.

Акты сверки с контрагентами 150, только юр лица и ип, без физиков, онлайн кассы, гпх и самозанятых.

Воинский учет (все мужчины)

Есть участок под вопросом, включать ли в обязанности буха или делегировать менеджеру: платежки поставщикам 2-10 в день, выгрузка платежек из банка, занесение первички от поставщиков, около 30 документов в месяц, авансовый отчет раз в месяц. Спец оценка. Предполагаю это + 5000 тому кто берет это.

Устанавливать ли полную рабочую неделю или тут оклад от функционала зависит?