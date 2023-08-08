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Вебинары для бухгалтеров

🔥 Доступ к 600+ вебинарам на месяц всего за 999 рублей: абонемент для бухгалтера

«Клерк» создал абонемент, который помогает бухгалтерам не пропускать важные изменения в законах и быть готовыми к проверкам. Удобный формат: доступ к записям эфиров и текущим вебинарам-онлайн в период действия подписки.
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Абонемент предназначен для бухгалтеров, главных бухгалтеров, кадровиков, HR, ИП, директоров, юристов, самозанятых, которые хотят лучше разбираться в бизнесе и законодательстве, сдавать без штрафов отчетность и успешно проходить налоговые и другие проверки.

По абонементу вам открывается доступ к 600+ вебинарам всего за 999 рублей в месяц. В каталоге обучения удобный поиск и фильтры.

Купить абонемент можно прямо сейчас, просто перейдя по ссылке: Мгновенный доступ к вебинарам «Клерк.Премиум».

Что входит в Абонемент?

Это подписка сразу на несколько сервисов:

  1. Новый вебинар каждый день (смотрите календарь вебинаров). Вы можете посещать эфиры и задавать экспертам вопросы онлайн. В спикерах — только практикующие эксперты с опытом. На вебинарах выступают налоговые адвокаты, аттестованные налоговые консультанты, аудиторы, внедренцы 1С, именитые юристы и чиновники.

  2. Записи вебинаров. Получите доступ к обширной базе вебинаров на «Клерке». Более 600 вебинаров, разработанных нашими экспертами для бухгалтеров, кадровиков и менеджеров, доступны с удобными функциями поиска и фильтрации.

  3. Отсутствие рекламы на сайте. Никаких баннеров! Мы предоставляем вам чистое рабочее пространство без назойливой рекламы.

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Все, что мы делаем, мы делаем с любовью к бухгалтеру и его работе!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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