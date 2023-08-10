Для работодателей разработают рекомендации по поддержке сотрудников с семьями

В рекомендации войдут «лучшие существующие практики» компаний — от помощи при устройстве ребенка в детский сад до удаленки. Госдума, в свою очередь, готова поддержать социально ответственные организации и разработать законопроект о преференциях для них, пишут «Ведомости».

На заседании замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов заявил о проработке вопроса поддержки сотрудников с семьями и подготовке соответствующих рекомендаций. По его мнению, дополнительные опции поддержки сотрудников с семьями в условиях дефицита кадров станут преимуществом работодателя.