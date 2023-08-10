Аэропорт Внуково временно не работает из-за угрозы атаки беспилотника

Самолеты отправили в запасные аэропорты, чтобы избежать атаки дронов.

Московский аэропорт Внуково приостановил работу из-за возможной атаки дрона. Об этом пишут «РИА Новости».

Часть самолетов перенаправили в другие аэропорты.

Временно закрыт аэропорт Внуково, предварительная причина — из-за БПЛА, — сказал представитель экстренных служб Москвы.

В ночь на 10 августа 2023 года аэропорты Внуково и Домодедово уже приостанавливали прием и отправление рейсов.

По словам Минобороны, это сделано, чтобы пресечь попытки Киева устроить террористические акты в столичном регионе.