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Общество

Аэропорт Внуково временно не работает из-за угрозы атаки беспилотника

Самолеты отправили в запасные аэропорты, чтобы избежать атаки дронов.
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Московский аэропорт Внуково приостановил работу из-за возможной атаки дрона. Об этом пишут «РИА Новости».

Часть самолетов перенаправили в другие аэропорты.

Временно закрыт аэропорт Внуково, предварительная причина — из-за БПЛА, — сказал представитель экстренных служб Москвы.

В ночь на 10 августа 2023 года аэропорты Внуково и Домодедово уже приостанавливали прием и отправление рейсов.

По словам Минобороны, это сделано, чтобы пресечь попытки Киева устроить террористические акты в столичном регионе.

Комментарии

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