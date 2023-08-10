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Общество

Во Внуково сняли ограничения на полеты

Беспилотник, из-за которого закрывали аэропорт, был сбит системой ПВО. Пострадавших нет, равно как серьезных разрушений.
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Московский аэропорт Внуково теперь работает в штатном режиме. Об этом пишут «РИА Новости».

В 9:40 экстренные службы Москвы ввели ограничения на прием и отправление рейсов из-за угрозы атаки беспилотника.

С 10:50 часов ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме, — сказали во Внуково.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что дрон, который летел в Москву, был ликвидирован системой ПВО.

Обломки упали в районе Карамышевской набережной. Серьезных разрушений и пострадавших нет.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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