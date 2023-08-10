Во Внуково сняли ограничения на полеты

Московский аэропорт Внуково теперь работает в штатном режиме. Об этом пишут «РИА Новости».
В 9:40 экстренные службы Москвы ввели ограничения на прием и отправление рейсов из-за угрозы атаки беспилотника.
С 10:50 часов ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме, — сказали во Внуково.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что дрон, который летел в Москву, был ликвидирован системой ПВО.
Обломки упали в районе Карамышевской набережной. Серьезных разрушений и пострадавших нет.
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