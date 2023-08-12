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Возможное будущее российской экономики до 2026 года в трёх прогнозных сценариях от ЦБ

Спойлер: санкции никуда не денутся.
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Банк России опубликовал три возможных сценария развития российской экономики до 2026 года

Базовый сценарий

Отсутствие новых шоков, замедление роста мировой экономики и цен на большинстве товарных рынков, сохранение санкций в отношении РФ, дисконт на российский экспорт. Ключевая ставка к 2026 году — 5,5–6,5% годовых.

Усиление фрагментации

Усиление разделения стран на блоки, локализация производств, ограничение доступа к экономике и технологиям в глобальном масштабе, увеличение санкционного давления на РФ, сокращение импорта и как следствие увеличение разрыва между спросом и предложени­ем. Рост инфляции до 5–7%.

Рисковый сценарий

Быстрое повышение процентных ставок ухудшит состояние финансовых организаций. Возможный итог — мировой кризис масштаба 2007–2008 годов. Существенное снижение цен на нефть. Рост инфляции до 11–13%, ключевой ставки до 12,5–13,5% годовых.

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Комментарии

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