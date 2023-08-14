В Кремле раскритиковали политику Набиуллиной и возложили на ЦБ ответственность за доллар по 100 рублей

Помощник президента России Максим Орешкин опубликовал статью в агентстве ТАСС, в которой раскритиковал «мягкую денежно-кредитную политику» (ДКП). По мнению чиновника, именно ДКП (а за нее в России отвечает Банк России под руководством Эльвиры Набиуллиной) стала основной причиной ослабления рубля и высокой инфляции. Орешкин сделал заявление через три недели после того, как Набиуллина объявила о смене ДКП с мягкой на более жесткую.

«Основной источник ослабления рубля и ускорения инфляции – мягкая денежно-кредитная политика», - пишет Орешкин в статье под заголовком «В интересах российской экономики – сильный рубль».

При этом «Центральный банк обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию уже в ближайшее время и обеспечить снижение темпов кредитования до устойчивых уровней», полагает помощник президента.

Мягкая ДКП отличается от жесткой низкой ключевой ставкой центрального банка. С осени 2022 года до лета 2023 года Банк России удерживал ставку на уровне 7,5%. Но 21 июля 2023 года ставка была повышена сразу до 8,5%. Тогда же Набиуллина заявила об ужесточении ДКП и о возможности дальнейшего повышения ставки для снижения инфляции. Однако, как следует из заявления Орешкина, и новую политику в Кремле считают недостаточно жесткой.