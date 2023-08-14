⚡️Завтра ЦБ проведёт внеочередное заседание по ключевой ставке. Итоги будут уже в 10:30.

На фоне заявления ЦБ РФ рубль немного укрепился к доллару. Как сообщает РИА Новости, в ходе торгов на Московской бирже курс доллара потерял более 50 копеек, опустившись ниже 101 рубля.
На последнем заседании 21 июля ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 8,5%. До этого Банк России поднимал ключевую ставку в конце февраля 2022 года. Тогда регулятор резко поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%.
Сегодня курс доллара на торгах Московской биржи поднялся выше 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Курс евро торговался выше 111 рублей.
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