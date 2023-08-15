КЭП директора должна быть только в его руках. И копировать ее нельзя

Руководители компаний и ИП получают сертификаты КЭП только в удостоверяющих центрах ФНС и ее доверенных лиц. Коммерческие удостоверяющие центры выпускают сертификаты КЭП только для физлиц и сотрудников организаций.

УФНС по Республике Башкортостан предупреждает, что техническая возможность копирования ключей электронной подписи ФНС на другие устройства отсутствует.

Такие ключи электронной подписи делают неэкспортируемыми. Копировать закрытый ключ на компьютер или другой носитель не получится.

При этом передавать КЭП другим лицам нельзя.

Отдавая личную КЭП своему сотруднику, директор или ИП должны понимать риски, связанные с мошенническими действиями, остерегают налоговики.

Работа с электронной подписью часто касается бизнеса, личной информации или денег. Попадание таких сведений в руки злоумышленников влечет за собой серьезные последствия. А вот ответственность при этом несет владелец подписи.