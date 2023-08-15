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Электронные подписи

КЭП директора должна быть только в его руках. И копировать ее нельзя

Руководители компаний и ИП получают сертификаты КЭП только в удостоверяющих центрах ФНС и ее доверенных лиц. Коммерческие удостоверяющие центры выпускают сертификаты КЭП только для физлиц и сотрудников организаций.
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УФНС по Республике Башкортостан предупреждает, что техническая возможность копирования ключей электронной подписи ФНС на другие устройства отсутствует.

Такие ключи электронной подписи делают неэкспортируемыми. Копировать закрытый ключ на компьютер или другой носитель не получится.

При этом передавать КЭП другим лицам нельзя.

Отдавая личную КЭП своему сотруднику, директор или ИП должны понимать риски, связанные с мошенническими действиями, остерегают налоговики.

Работа с электронной подписью часто касается бизнеса, личной информации или денег. Попадание таких сведений в руки злоумышленников влечет за собой серьезные последствия. А вот ответственность при этом несет владелец подписи.

Комментарии

4
  • Логотип IriEro
    IriEro 1 час назад

    Ирина

    А если нельзя, но оооочень хочется?

    • Логотип buhkompas
      buhkompas 19 минут назад

      Ирина

      Тогда можно!!!

  • Логотип Buhbuhbuhbuhbuh
    Buhbuhbuhbuhbuh 19 минут назад

    Ну да ну да, нельзя ой нельзя.

  • Логотип meleshenckovladimir
    meleshenckovladimir 7 минут назад

    Пу!

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