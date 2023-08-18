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Ведение бизнеса

Алкогольный концерн Pernod Ricard закроет представительства в РФ

Производитель алкогольных напитков под брендами Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s и Ararat закрывает представительства в России. Однако напитки не исчезнут, их будут ввозить по параллельному импорту.
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Концерн Pernod Ricard, который выпускает алкоголь под брендами Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s и Ararat собирается закрыть представительства в стране. Об этом пишет «Коммерсант».

Алкоголь будут ввозить в страну по параллельному импорту.

Эксперты издания сообщили, что компании больше не выгодно содержать офис в России. Это сопряжено с рисками.

Бизнес прекратит Игнатий Аракелян, руководитель Ереванского коньячного завода (ЕКЗ), который входит в Pernod Ricard.

Прежний глава российского представительства Лоран Пийе перешел на новую должность в другом регионе.

Комментарии

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