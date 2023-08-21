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При выплате дохода физлицам компания должна правильно определить их налоговый статус – резидент/нерезидент

При каждой выплате дохода физлицу надо определять его налоговый статус. Если выплата считается от источника в РФ и работник – нерезидент РФ, то ставка НДФЛ будет 30%.
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При определении налогового статуса физлица учитывают 12-месячный период, предшествующий дате получения дохода, в том числе начавшийся в одном году и продолжающийся в другом году. При этом по итогам года определяют окончательный статус. Если есть 183 день пребывания в РФ, тио человек – резидент. Если нет – нерезидент.

Определять статус должен налоговый агент. При этом в НК РФ нет перечня документов для определения статуса.

Подтверждение статуса может производиться на основании любых документов, позволяющих установить количество дней фактического пребывания на территории РФ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 21.06.2023 № 03-04-05/57598.

Ответственность за правильность определения налогового статуса физлиц – получателей доходов лежит налоговом агенте. Поэтому организация вправе запрашивать у физлиц все необходимые документы.

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Комментарии

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