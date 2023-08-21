«Почта России» не будет принимать отправления без паспорта

Чтобы оплатить отправление онлайн, нужно подключить сервис «Простая электронная подпись».

С 1 сентября 2023 года «Почта России» прекращает принимать заказные письма, бандероли и посылки без предъявления паспорта. Об этом сказано на сайте почты.

С 1 сентября 2023 года изменяются условия приема регистрируемых отправлений. Отправитель должен предоставить сотруднику почты документ, удостоверяющий личность, — сказано в сообщении при отправлении заказных писем.

Для того, чтобы онлайн оплатить отправку посылок и заказных писем, нужно подключить сервис «Простая электронная подпись».

Согласно приказу Минцифры от 17 апреля 2023 года, регистрируемые почтовые отправления будут принимать только при идентификации их отправителей.