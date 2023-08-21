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Бухгалтерские программы

🎓 Вебинар: ИТС: лайфхаки для бухгалтеров по экономии на ПО. Уже сегодня в 11:00 мск!

Экономия времени и сил бухгалтера на рутинной работе, которую можно автоматизировать.
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Вебинар ведет Володина Марина Александровна, руководитель отдела сопровождения клиентов компании 1С: ВДГБ.

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Что интересного рассмотрим?

  1. Влияние нелицензионного ПО на бизнес

  2. Финансовые риски при использовании нелицензионного ПО или ПО без ИТС

  3. Экономия ресурсов бухгалтера на рутинной работе, которую можно автоматизировать

  4. Как всегда иметь актуальную информацию о благонадежности своих контрагентов. Как обезопасить компанию здесь и сейчас.

  5. Как экономить на отправке оригиналов документов. Как избавиться от ожидания подписанных отгрузочных документов почтой РФ

  6. Как оперативно узнать, какие изменения в законодательстве прошли и каким образом это отразить в программе 1С.

Ждем Вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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