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Зарубежные банки вводят в России ограничения на продажу и приём валюты

Так они реагируют на инициативы ЦБ по сдерживанию курса
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Зарубежные банки в России реагируют на инициативы ЦБ по сдерживанию курса и вводят ограничения на продажу и приём валюты. В частности, «Ситибанк» и «Райффайзенбанк».

«Сити» с 22 августа приостанавливает приём и покупку долларов США и евро в кассах банка. Сегодня операции ещё доступны, на внесение наличной валюты действует комиссия 5%.

«Райффайзенбанк» с 1 сентября вводит заградительную комиссию 50% на зачисления в долларах из других банков. Минимум $1 тыс, максимум $10 тыс. Исключение — зачисление зарплаты в долларах, если у работодателя открыт в банке зарплатный проект. Приём и покупка наличной валюты в «Райфе» недоступны с 1 августа.

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Комментарии

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