🎓 Вебинар: Машиночитаемая доверенность и электронные подписи 2023-2024. Горячие вопросы и ответы экспертов. Уже сегодня в 11:00 мск!

Узнаете всё о порядке работы с МЧД, работе с электронными подписями в 2023-2024 годах.
Программа вебинара:
1. МЧД: законодательная база.
Какие изменения произойдут с 01.09.2023?
Когда переходить? Что необходимо учитывать?
2. Как сдать отчетность без директора?
КЭП на ФЛ и КЭП на представителя/сотрудника ЮЛ. В чем отличие?
3. Как и где можно сформировать МЧД?
4. Как зарегистрировать МЧД в контролирующих органах?
5. Как настроить отправку отчетов с МЧД.
Ждем Вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!
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