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Вебинары для бухгалтеров

🎓 Вебинар: Машиночитаемая доверенность и электронные подписи 2023-2024. Горячие вопросы и ответы экспертов. Уже сегодня в 11:00 мск!

Все, что необходимо знать об МЧД, чтобы правильно подготовиться к работе по новым правилам.
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Узнаете всё о порядке работы с МЧД, работе с электронными подписями в 2023-2024 годах.

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Программа вебинара:

1. МЧД: законодательная база.

  • Какие изменения произойдут с 01.09.2023?

  • Когда переходить? Что необходимо учитывать?

2. Как сдать отчетность без директора?

  • КЭП на ФЛ и КЭП на представителя/сотрудника ЮЛ. В чем отличие?

3. Как и где можно сформировать МЧД?
4. Как зарегистрировать МЧД в контролирующих органах?

5. Как настроить отправку отчетов с МЧД.

Ждем Вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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